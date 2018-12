Eye vertoont omstreden Blue Movie opnieuw

Verstappen (1937-2004) geldt als een pionier van de Nederlandse film. Hij maakte vooral furore met de reeks producties die hij tussen 1965 en 1978 samen met compagnon Pim de la Parra maakte. Verstappen, lid van de eerste generatie filmers die de Filmacademie in Amsterdam doorliepen, hielp in de jaren zeventig mee aan het veranderen van de Nederlandse film. Cineasten (zoals bijvoorbeeld Bert Haanstra) maakten tot dan toe producten met een hoog documentairegehalte. De films van Verstappen waren vooral verhalend.

Verstappen en De la Parra schudden de vaderlandse cinematografie in 1971 wakker met Blue Movie. De film vertelt over Michael (Hugo Metsers) die na vijf jaar gevangenisstraf in zijn flat in de Bijlmer vrijwel dagelijks wordt geconfronteerd met de luidruchtige seksuele activiteiten van zijn buurvrouw. De toenmalige Filmkeuring keurde de film af wegens de expliciete pornografische scenes. Maar 'Pim en Wim' wisten de hoeders van de filmzeden in een mondelinge en schriftelijke confrontatie echter op andere gedachten te brengen. Mede door het aanvankelijke verbod trok Blue Movie meer dan 2,4 miljoen bezoekers en staat nog steeds te boek als een van de best bezochte Nederlandse speelfilms ooit.

Voor de nieuwe reeks Restored & Unseen put Eye zowel uit de eigen collectie als uit het internationale aanbod van gerestaureerde kopieën. Het programma is twee keer per maand te zien, op de maandagavond. De films zijn thematisch verbonden via regisseurs- of acteurskeuze, genreovereenkomsten of aan de actualiteit ontleende thema’s. Het accent ligt op Europese auteurscinema, Nederlandse filmgeschiedenis en de niet-Westerse film, vanouds deelgebieden waar Eye zich sterk voor maakt.