Edwin Evers krijgt eigen straat

De straatnaam werd vrijdag onthuld achter het pand van het radiostation, in het bijzijn van alle 538-dj's en burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum. ,,Zo blijf je eeuwig verbonden aan je geliefde Hilversum", zei Broertjes. Coen Swijnenberg, Sander Lantinga en Frank Dane verzorgden de onthulling. Het is een weg, nadrukkelijk niet de 'Evers staat op straat'. De gevierde dj mag van welverdiende vrije tijd genieten maar is zeker niet werkloos. Zo heeft hij zijn eigen band en schrijft hij muziek voor artiesten als Jan Smit.

De collega's van Edwin Evers hadden vrijdag nog meer verrassingen in petto. Zo wordt het nummer De Vrienden van de show, op de melodie van We are the world, komende week Alarmschijf.

Edwin Evers nam vrijdag afscheid tijdens een marathonuitzending die om 06.00 uur begon en nog tot 18.00 uur duurt. Hij stopt na 21 jaar met zijn ochtendshow Evers Staat Op.