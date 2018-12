Heleen’s seksdagboek wordt verfilmd

„Yes! Sexdagboek wordt verfilmd 🎥 door @nlfilm. Contract getekend. Mooi einde van 2018. Stay tuned!”, jubelt Heleen bij een foto op Instagram.

Eerder vertelde ze bij Radio 10 al dat het geen letterlijke verfilming worden. „We geven een andere invulling aan de film. Het zal gaan over een schrijfster die een seksdagboek moet schrijven”, aldus Heleen.

Begin juni presenteerde ze haar nieuwe werk Sexdagboek. Zij hield een jaar lang bij wat zij en haar vriend in bed allemaal uitspookten en beschrijft dat expliciet in haar boek. Het is niet de eerste keer dat er een boek van haar verfilmd wordt. Zo zijn twee van haar andere boeken, De gelukkige huisvrouw en De ontsnapping zijn al eens op het witte doek verschenen.