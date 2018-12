Davina Michelle van troon gestoten

Huts is een samenwerking tussen The Blockparty & Esko en Mouad Locos, Joeyak en Young Ellens. Het plaatje staat inmiddels 6 weken in de hitlijst. Esko scoorde dit jaar eerder een hit met Hey Meisje.

De hoogste nieuwe binnenkomer is Alleen door jou van Famke Louise en Ronnie Flex. Het kerstnummer komt binnen op plek 3. Het is niet de enige kersthit in de top 10. Last Christmas van Wham! weet ook deze week een plekje in de hoogste regionen van de lijst te bemachtigen, net als Santa tell me van Ariana Grande.