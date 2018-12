Edwin Evers sluit ’allermooiste tijd’ af

In zijn slotwoord bedankte Edwin iedereen met wie hij heeft samengewerkt en in het bijzonder zijn vaste sidekicks Rick Romijn, Niels van Baarlen en Jelte van der Goot en zijn nieuwslezer Henk Blok. „Het was absoluut de beste samenwerking die ik mij had kunnen wensen”, zei hij aan het einde van de marathonuitzending, waarin artiesten, vrienden van de show en 538-collega’s aanwezig waren. „Wij hebben met elkaar altijd één doel gehad en dat was goeie radio maken. Het was pure magie.” De dj wenste zijn opvolger Frank Dane, die het programma in januari gaat overnemen, veel succes. „Jij bent het allergrootste talent. Zet ’m op, het komt goed. En geniet ervan.”

Evers blikte terug op 21 jaar Evers staat op, die voor hem voelden als een „roadtrip.” „Ik heb fantastische dingen meegemaakt, ben op fantastische plekken geweest en heb mooie mensen ontmoet”, memoreerde een licht geëmotioneerde Edwin. „Ik stop met iets dat ik altijd graag wilde doen. En dat was een ochtendshow maken. Al vanaf dat ik zestien was. Het was de allermooiste tijd van mijn leven. Herinneringen blijven en dat zijn hele fijne herinneringen. Het is nu tijd om de auto langs de kant te zetten en genieten van het uitzicht.”

„Dank voor alles, geniet van alles en gun elkaar wat. Heel graag tot snel”, zo waren zijn laatste woorden voordat BLØF live het nummer Vreemde wegen in de studio ten gehore bracht.