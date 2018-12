StukTV maakt duurste onlineserie

In De Kluis moeten bekende Nederlanders een soort bank overvallen. „Die wij met (nep)wapens verdedigen”, vertelt Giel (28) aan het AD. „We hebben een cast met BN’ers van het kaliber Wie is de Mol?, zo mooi.” Het wordt naar eigen zeggen „het duurste Nederlandse onlineprogramma ooit, samen met de Postcodeloterij.”

StukTV, dat zes jaar geleden is opgericht door Giel de Winter, Stefan Jurriens en Thomas van der Vlugt, heeft meer dan 2 miljoen abonnees. Het YouTube-kanaal is sinds 1 november in handen van Talpa.