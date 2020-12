Italiaanse droom vol verborgen gebreken

Rosalie en Jean Paul Mensing met de kleine Isabella en Aras/Dylan

Alle ingrediënten voor een klassieke Ik vertrek-aflevering zijn aanwezig deze vrijdagavond. Op de bingokaart strepen we al snel de volgende pechgevalletjes af, nog los van corona: lekkend dak, elektriciteit deugt niet, gasleidingen ook niet, kosten lopen op, plannen bijstellen. Gelukkig blijft het naar Italië vertrekkende stel Jean Paul en Rosalie Mensing optimistisch. Meestal. En we krijgen de bingokaart niet helemaal vol, want Jean Paul spreekt zowaar Italiaans, dat scheelt!