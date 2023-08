Dochter gaf muzikant Meindert Talma op voor De slimste mens

Freriks las aan het begin van de uitzending vertederd de brief voor die de redactie van de dochter van Talma had ontvangen. „Hallo, ik wil bij deze mijn vader opgeven voor De slimste Mens”, reciteerde de presentator. „Hij is erg intelligent en ook nog eens beroemd. Ik hoop dat hij mee mag doen.”

Talma ging, na een bloedstollende finale, door naar de volgende uitzending. In het programma werd niet verwezen naar een incident voorafgaand aan de opnames. De 80-jarige moeder Talma was voor de opnames van het programma zwaargewond geraakt. In een bericht op Facebook deelde de artiest donderdag dat zijn ouders van de tribune vielen en dat zijn moeders „linkerheup aan gort” was en dat ze „vele gekneusde ribben” en een pijnlijke onderrug had.

Zijn moeder is een dag later geopereerd en heeft daar een nieuwe heupprothese gekregen. Ze heeft negen weken moeten revalideren en is inmiddels weer thuis. Volgens Talma heeft het programma kaarten en bloemen gestuurd, zit er inmiddels een schutting achter de tribune en gaan bezoekers voortaan met de lichten aan naar hun plek.