Beau en Albert wilden RTL Late Night redden

„We zeiden een jaar geleden tegen elkaar: ‘Kunnen wij niet samen Humberto opvolgen?’ Toen was al duidelijk dat Humberto ermee op ging houden en toen zeiden we: ‘Wat nou als wij als twee muppets terugkomen?’”, vertelt Beau vrijdag tijdens de marathonuitzending van Evers Staat Op.

Bekijk ook: Waarom BEAU Humberto niet mocht opvolgen

RTL 4 zag daar echter niets in en Beau zegt daarover: „Dat neemt niet weg – het is water under the bridge – dat ik het mooi had gevonden als we daar weer met z’n tweeën hadden gezeten en lekker hadden zitten keten.”

Toch ziet de Omroepman van het Jaar het niet als een teleurstelling. „Nee hoor, helemaal niet. Ik ben er eerlijk over dat het aan mijn neus is voorbijgegaan, maar kijk wat ik ervoor terug heb gekregen. Ik heb allemaal mooie programma’s mogen maken en heel veel succes mogen hebben. Ik ben een heel gelukkig mens”, aldus Beau.