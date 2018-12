Dance Dance Dance naar SBS

Het is het tweede RTL-programma dat door John de Mol naar Talpa wordt gehaald. Eerder verhuisde It Takes 2, het zangprogramma waarin bekende Nederlanders worden gekoppeld aan bekende zangers, al naar SBS.

Dance Dance Dance werd sinds 2015 uitgezonden door RTL. Chantal Janzen en Jandino Asporaat presenteerden de eerste drie seizoenen. In het vierde seizoen, dat vanaf augustus te zien was, nam Humberto Tan het stokje over van Asporaat. De finale trok meer dan 1,3 miljoen kijkers.

RTL zond Dance Dance Dance uit op zaterdagavond. Op welke dag het bij SBS wordt uitgezonden, is nog niet bekend.