Davina Michelle mag voorprogramma P!nk doen

Wanneer Twan terugblikt met Davina Michelle op haar grote droom, vraagt hij: „Heeft er toch iemand geprobeerd het voor elkaar te krijgen? Je hebt nog niks gehoord?” Wanneer zij bevestigend antwoord dat ze inderdaad nog niks heeft gehoord, zegt Huys: „Ik heb een kleine verrassing voor je, wij hebben vandaag te horen gekregen van Mojo dat jij op 11 augustus in het voorprogramma op het Malieveld staat bij pink.”

Zichtbaar geëmotioneerd laat ze weten: „Ik zit helemaal te trillen jongen. Wat vet!” Waarna ze vervolgt: „Ik vind het fantastisch!”

Dankzij haar deelname aan het tv-programma Beste zangers, waarin de Zwijndrechtse Glen Faria aan het huilen kreeg met haar uitvoering van Duurt te lang.

Toch was hij niet de eerste die zwaar onder de indruk was van het talent van Davina Michelle. Zo gaf P!NK de 23-jarige zangeres een groot compliment na het zien van een uitvoering van haar hitsingle What about us.

Het optreden van P!nk maakt deel uit van haar Beautiful Trauma World Tour die in maart van start is gegaan. Het popicoon begon haar tournee in Phoenix en deed al diverse steden in Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland aan. Sinds haar debuut in 2000 heeft ze zeven studioalbums uitgebracht. Wereldwijd verkocht ze meer dan 57 miljoen albums. Haar laatste plaat, Beautiful Trauma, werd bekroond met platina.

De zangeres is op 16 juni ook in Nederland. Dan geeft ze een uitverkocht concert in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Kaarten voor de show in Den Haag zijn nog te koop.