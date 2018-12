Lady Gabriella Windsor trouwt in St. George

De Britse koninklijke nazaat heeft voor die plek gekozen omdat ze een persoonlijke band met het landgoed heeft, zegt een woordvoerder van Buckingham Palace vrijdag. Lady Gabrielle vierde er meerdere keren kerst.

Eerder dit jaar trouwden prins Harry en Meghan Markle ook al in de St. George-kapel. Ook de bruiloft van prinses Eugenie en Jack Brooksbank vond op het landgoed van Windsor Castle plaats.

In september maakte Lady Gabriella bekend dat ze verloofd is met haar vriend Thomas Kingston. In de lente van 2019 zal het stel elkaar, onder toeziend oog van vrienden en familie, het jawoord geven.