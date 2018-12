ROB DE NIJS: ’Ik dacht er niet aan een ambulance te bellen...’

Op Tweede Kerstdag zendt AVROTROS op NPO 2 de documentaire Niet voor het laatst uit, waarvoor Rob de Nijs en zijn gezin een jaar lang werden gevolgd. Ⓒ Harold Versteeg/Hollandse Hoogte

Acht weken lang lag ROB DE NIJS (75) uitgeteld in een ziekenhuisbed in de kamer bij te komen van een zware valpartij in België. De zanger is net op tijd hersteld voor een serie concerten én om met kerst zijn verjaardag te vieren. Dat gebeurt ook op televisie, met een onthullende documentaire over zijn leven.