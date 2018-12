Jake Gyllenhaal (38) datet model (22)

„Jeanne is zeer volwassen voor haar leeftijd”, laat een bron weten aan het Amerikaanse entertainmentblad. „Zij en Jake hebben het erg rustig aan gedaan, maar het is inmiddels behoorlijk serieus tussen de twee.”

Hoewel Jake en Jeanne elkaar niet volgen op sociale media, vliegen ze samen geregeld de wereld over. Afgelopen zomer was het stel samen gezien in Londen, Griekenland en Parijs.

Verwacht niet dat Jake snel openhartig zal vertellen over zijn nieuwe vriendin, want toen er in 2017 werd gevraagd naar zijn drie maanden durende relatie met Taylor Swift in 2010 was hij luid en duidelijk tegenover The Guardian: „Ik denk dat als je in een relatie zit, je constant onder de loep wordt genomen, je vrienden onder de loep worden genomen, maar ik praat liever niet over mijn privéleven."

De 38-jarige acteur is in het verleden al eens gelinkt aan Reese Witherspoon, Kirsten Dunst en Nathalie Portman.