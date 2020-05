Heddy Lester niet uitgenodigd door Eurovisie Songfestival

„Ik heb er flink over nagedacht, Mallemolen is nog steeds een van de bekendste Nederlandse songfestivalliedjes uit de geschiedenis”, aldus Lester. „Iedereen kan het meezingen, het wordt nog steeds regelmatig gezongen in kroegen. Maar ik heb niets gezien, geen enkele uitnodiging, geen contact.” De zangeres vindt het naar eigen zeggen „te achterlijk voor woorden, echt, het is schandalig. Misschien dat de organisatie Mallemolen niet veel soeps vond. Of ze denken dat ik overleden ben.”

Lester eindigde op de twaalfde plek. Andere oud-deelnemers die lager eindigden, zoals Willeke Alberti, waren wel gevraagd voor het evenement in Rotterdam. Het Eurovisie Songfestival werd gecanceld vanwege de coronapandemie. Het is onduidelijk of het liedjesfestijn volgend jaar wel doorgaat. Het kabinet heeft duidelijk gemaakt dat grote evenementen pas mogelijk zijn als er een vaccin voor het coronavirus is gevonden.

De organisatie van het ESF heeft laten weten zich te beraden op deze uitspraak.