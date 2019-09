Talkshow Beau begint met 650.000 kijkers

Beau van Erven Dorens, die in zijn eerste show onder meer Thierry Baudet en Theo Hiddema te gast had, scoort beter dan voorgangers Twan Huys en Art Rooijakkers. De eerste aflevering van RTL Late Night met Twan Huys trok precies een jaar geleden 522.000 kijkers en Zomer met Art startte afgelopen zomer met 354.000 belangstellenden.

Het gat met grote concurrent Jinek op NPO 1 is niet heel groot: Eva begon een half uur later en wist 750.000 kijkers te boeien. De terugkeer van De wereld draait door na vijf maanden kon in de vooravond op bijna 1,2 miljoen kijkers rekenen.

Op prime time scoorde NPO 1 het beste met Spoorloos en Radar (beiden zo'n 1,3 miljoen kijkers). Op RTL begon The Repair Shop met Humberto Tan met 586.000 kijkers en SBS scoorde voor het eerst boven het miljoen met Chateau Meiland. Aansluitend keken 481.000 mensen naar de coming-out van Dotan in Waar is de Mol.