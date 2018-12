Nadia Moussaid wil nog geen dagelijkse show

„Ik vind zelf televisie maken gewoon nog te leuk”, legt Nadia uit in Volkskrant Magazine. „Daarom ben ik ook naar Brandpunt+ gegaan: ik wil reportages maken, de wereld in. Een dagelijkse talkshow komt nu te vroeg.”

De 34-jarige presentatrice zegt dat er gesprekken zijn geweest voor een programma op het DWDD-tijdslot. „Er is gepolst, ja... Maar dat wil ik nu dus nog niet. Want ik weet wat zo’n talkshow me op zou leveren, in meerdere opzichten, maar ik weet nu óók wat het me zou gaan kosten. En dat heb ik er nu nog niet voor over.”

Vijf weken Laat op één presenteren viel Nadia namelijk zwaar. Ook vond ze het vreemd om ineens zo in de spotlights te staan. Daar had ze zich op verkeken, aldus Nadia. „Dat de Privé ineens voor je deur staat. En de impact van zo’n dagelijkse show. Op televisie zag je een Nadia die heel energiek was, maar thuis lag ze vaak uitgeput op de bank.”