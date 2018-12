Half miljoen mensen zien afscheid Edwin Evers

Evers en zijn team trokken zodoende meer bekijks dan middagprogramma’s als 5 uur Live (235.000 kijkers op RTL 4) en Tijd voor MAX (516.000, NPO 1).

De eerste elf uur van de marathonuitzending van Evers kon rekenen op een gemiddelde van 195.000 kijkers. SBS zendt de show al enkele maanden uit. Normaal gesproken zetten niet meer dan 50.000 mensen de tv aan voor de radioshow.

Het best bekeken programma van de dag was vrijdag het NOS Journaal van 20.00 uur (1,8 miljoen kijkers). The Voice of Holland op RTL 4 en Flikken Maastricht op NPO 1 volgen met respectievelijk bijna 1,6 miljoen en bijna 1,4 miljoen kijkers.