Ronnie Flex: ’Ben nog nooit zo gelukkig geweest’

„Ben nog nooit zo gelukkig geweest”, schrijft Ronell Plasschaert, zoals Ronnie Flex in het echt heet, op het sociale medium. De rapper en dj Wef verwelkomden afgelopen woensdag dochtertje Nori. En dat het vaderschap niet alleen gelukkig maakt, maar ook emotioneel, blijkt wel uit de tweet die de artiest kort daarvoor met zijn fans deelde. „Ik luister nu met Nori naar de muziek die mijn mams met mij luisterde... Ze grinnikt hele tijd en ik huil mijn ogen eruit.”

Eind oktober maakte Ronnie bekend dat hij vader zou worden en riep hierbij op om de privacy van de moeder te respecteren. „Heb dit even voor mezelf gehouden, omdat de situatie best wel complex is”, verklaarde hij toen. En dat de situatie inderdaad gecompliceerd was, bleek later nadat hij bekendmaakte dat de Haagse Wafae Kef (24) – beter bekend als dj Wef – in verwachting was van zijn dochtertje. Ondertussen liet Famke Louise weten al acht maanden een relatie te hebben met de Drank & Drugs-artiest.