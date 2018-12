Prinses Eugenie draagt litteken met trots

„Volgens mij zijn littekens als herinneringen die een verhaal op je lichaam vertellen, ze herinneren je hoe sterk je hebt moeten zijn, en hoe je er nu nog bent om het na te vertellen”, zegt Eugenie.

Na een zware, acht uur durende ingreep, bleef Eugenie destijds achter met een flink litteken. Bovendien wachtte haar een lange revalidatieperiode. Het pijnlijkst vond de prinses dat ze anders was dan andere kinderen. „Er zijn zo veel gedachten die door je hoofd spoken”, zegt ze tegen de krant. „Kan ik sporten, zie ik er hetzelfde uit, mis ik veel school en kom ik daardoor achter te lopen?”

Mede dankzij haar moeder, Sarah Ferguson, zag Eugenie later in dat ze als voorbeeld voor andere scoliosepatiënten kon dienen, zo vertelt ze. Mede daarom liet ze het litteken open tijdens haar huwelijk met Jack Brooksbank, op 12 oktober in in de kapel van St. George in Windsor Castle.