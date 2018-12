’Meghan geeft prins Harry toestemming om te jagen’

Eerder deze week schreef Mirror dat prins Harry zijn familietraditie in Sandringham heeft opgegeven, omdat Meghan tegen de jacht en het dragen van bont is. Hij annuleerde al eerder koninklijke jachtpartijen, zoals tijdens kerst vorig jaar en op vakantie in Schotland.

„Het is volstrekt onjuist dat Hare Koninklijke Hoogheid de hertog heeft verboden om deel te nemen aan de jacht”, aldus een bron binnen het Britse Hof aan Daily Mail.

Een vriend van het stel, die anoniem wil blijven, vertelt aan de krant: „Net als Harry, hecht Meghan waarde aan het promoten van verschillende goede doelen die zich inzetten voor het welzijn van dieren. Desondanks is Harry van mening dat jagen een duurzame sport is en zij zal hem dan ook niet tegenhouden.”