Glennis Grace: ’Ik laat me niet gek maken’

„Ik voel me een beetje genoodzaakt om al die lieve berichtjes te beantwoorden, dat gaat helaas niet want dat zijn er te veel”, begint Glennis Grace haar verhaal op Insta Stories. „Er is weer het een en het ander gebeurd. Mensen willen me weer aanklagen voor shit en dingen”, lacht ze. „Dat op de dag dat er gewoon heuglijk nieuws is. Namelijk de release van mijn dvd en cd Whitney, a Tribute.”

De zangeres benadrukt dat er wat haar betreft niets aan de hand is. „Ik maak me sowieso geen zorgen. Ik heb niets verkeerd gedaan. Ik heb niets verkeerd gezegd, behalve dan de waarheid. Dat sommige mensen hier een slaatje uit proberen te slaan is aan hun. Ik hoop dat ze ’s nachts goed kunnen slapen. Ik wel in ieder geval.”

De zangeres bedankt haar fans voor alle steun en hoopt dat ze die steun blijft krijgen. „Dit zal vast nog wel een staartje krijgen, maar ja, ik laat me dus niet gek maken, door helemaal niemand”, stelt ze. „Ik kom super hard terug in 2019! Daar kan niemand wat aan veranderen, ook zij niet.”

