Geert Wilders schuift aan bij Jensen

Wilders gaat normaliter niet in op mediaverzoeken omdat hij ze te links zou vinden, maar daar hoeft hij zich bij Robert Jensen geen zorgen om te maken. De presentator maakt er geen geheim van problemen te hebben met de ’linkse media en hun gewogen mening’. Jensen is dan ook dolgelukkig dat Wilders zijn uitnodiging heeft geaccepteerd.

„Hoor net dat Geert Wilders langskomt in JENSEN. Super!! 15 januari om 21.30 uur op RTL 5. Veel te bespreken. Zeker vrijheid van meningsuiting. Staat mega onder druk, laffe media en politici zwijgen. Geert niet. Zin in”, schrijft Robert op Twitter. Ook Wilders lijkt er zin in te hebben. In hoofdletters laat hij weten dat hij 15 januari bij Jensen zit.

De volgers van Jensen kijken nu al uit naar de uitzending. „Wilders in een talkshow? Dat ik dat nog mag meemaken! Ben het niet altijd met hem eens maar hoe die man gedemoniseerd wordt is gewoon eng”, reageert iemand. „Wat goed dat je dit voor elkaar gekregen hebt! Laat hem dan wel aan het woord en ga er geen poppenkast van maken!!”, schrijft een ander. „Wat een goed nieuws! Als jij nou eens echt tegengeluid biedt en vragen stelt die vanuit de parlementaire pers schitteren door afwezigheid. Misschien zijn er dan zelfs mensen die je kwakkelende programma serieus nemen. Oh ja, en we weten al dat de man van zijn poezen houdt!”, concludeert een kritische volger.