Leonardo DiCaprio doneert 100 miljoen dollar voor betere wereld

„Toen ik 20 jaar geleden LDF oprichtte, deed ik dat met het idee dat we echt een verschil kunnen maken door bepaalde milieuprojecten te steunen. Of het nu gaat om individuen of grote non-profitorganisaties, we wilden ons richten op die organisaties die het meeste met het geld kunnen bereiken”, laat hij weten op zijn website.

„Wij zijn er ontzettend trots op dat we dit nu al 20 jaar doen. Sinds 1998 hebben we meer dan 200 projecten geholpen, op ieder continent en in iedere oceaan. (...) Ik ben blij aan te kondigen dat we onlangs 11 miljoen dollar hebben opgehaald, waardoor we nu op een totaal van 100 miljoen dollar zitten!”