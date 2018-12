Steven Seagal niet vervolgd in misbruikzaak

De aanklaagster werd niet bij naam genoemd, maar volgens USA Today gaat het om voormalig model Faviola Dadis. Seagal zou haar op 17-jarige leeftijd tijdens een auditie in 2002 hebben aangerand. De advocate van Dadis, Lisa Bloom, heeft moeite met de uitspraak. Volgens haar zorgt een ’oneerlijke wet’ ervoor dat de zaak niet verder in behandeling wordt genomen.

„De wet vereist dat het slachtoffer in deze situatie onafhankelijk bewijs heeft dat haar beweringen duidelijk en onafhankelijk bevestigt. We waarderen de zorgvuldige beoordeling van de officier van justitie, maar zijn handen zijn gebonden door deze oneerlijke wet”, stelt ze in een verklaring.

Er lopen verder geen zaken meer tegen de acteur.

