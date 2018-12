Andy Cohen (50) kan niet wachten vader te worden

In zijn show Watch What Happens Live liet Cohen donderdag weten dat hij er jaren over heeft nagedacht en heel veel heeft gebeden, maar dat hij door de ’hedendaagse wetenschap’ over zes weken vader wordt. „Het heeft bij mij langer geduurd om op dit punt te komen dan bij anderen, maar ik kan niet wachten op het waardevolste hoofdstuk in mijn leven.”

Een bron laat aan Bang Showbiz weten dat Cohen er helemaal klaar voor is om vader te worden. „Zijn vrienden en collega’s van WWHL wisten het al een paar weten, maar hij hield het voor de rest geheim. Met een klein groepje zijn ze het goede nieuws gaan vieren. Andy vertelde erg opgelucht te zijn dat het nu geen geheim meer was.”

Ook zou hij keer op keer hebben herhaald hoe erg hij uitkijkt naar het vaderschap. „Hij zei steeds dat hij niet kan wachten tot hij eindelijk zijn kind mag ontmoeten. Hij heeft altijd al de drang gevoeld vader te worden en vond dat het nu eindelijk het juiste moment was. Zijn ouders zijn inmiddels ook al wat ouder en hij wil dat ze zijn kindje leren kennen. Andy zei: ’Ik weet dat ik nog single ben en nog niemand ontmoet heb, maar ik wil een familie. Ik ben er klaar voor’.”