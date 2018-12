Hugh Grant begrijpt succes Love Actually niet

De liefhebber van Love Actually kan het succes eenvoudig verklaren. De film heeft ten slotte alles wat een feel good film nodig heeft: liefde en intrige, verdriet en humor, en dat alles gedoopt in fijne muziek en een romantische sfeer. Niet voor niets kreeg Love Actually maar liefst 10 filmprijzen.

Hugh Grant begrijpt er echter helemaal niets van dat de film nu al vijftien jaar op rij iedere kerst weer een grote hit is. „Ik weet echt niet waarom Love Actually nog steeds zo populair is. Iedereen kijkt het met kerstmis. Leuk natuurlijk...”, vertelt hij aan Bang Showbiz.

Op de vraag of hij zich nog iets herinnert van de opnames in 2003, hoeft de 58-jarige acteur niet lang na te denken. „Die scène waarin ik moest dansen was horror. Ik vermoed dat dat de meest ondraaglijke scène ooit gedaan is. Het was niet bepaald makkelijk voor een veertigjarige Engelsman om dat ’s morgen om 7 uur te moeten doen, terwijl je volledig nuchter bent.”