Olivia Colman genoot ervan aan te komen

Colman schittert in The Favourite als koningin Anne in de 18e eeuw. Ze moest hier echter wel 13 kilo voor aankomen. „Ik moest flink zwaarder worden, dus dat was heel erg leuk”, vertelt de 44-jarige actrice aan de Daily Express.

„Ze was erg vol en de regisseur wilde dat terugzien op camera. Ik wilde geen gebruik maken van protheses of andere trucs dus ik ben een paar maanden bezig geweest met eten. Dat was echt genieten! Maar daarna werd het wel vervelend, want je komt ontzettend makkelijk aan, maar jeetje, het is een stuk lastiger de kilo’s weer kwijt te raken. Ik ben uiteindelijk bijna 16 kilo aangekomen.”