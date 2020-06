’Waves’: Leven vloert woestelaar

Met tollende camerabewegingen en pompende technorap laat hij het leven van Tyler veranderen in een snelkookpan. Zijn dominante vader eist topprestaties, een slepende schouderblessure verwoest zijn sportcarrière en zijn vriendinnetje raakt ongewenst zwanger.

Tyler kookt over en begaat een onvergeeflijke daad. Dan – halverwege de film – springt het beeld plots even op zwart en schakelt Shults een paar versnellingen terug. De maalstroom is tot bedaren gekomen en opeens ligt de focus niet meer op Tyler, maar op zijn jongere zusje Emily. Kapot van verdriet is ze, door het leed dat haar broer haar gezin heeft aangedaan. Het liefst verwerkt ze alle frustraties, woede en pijn alleen. Maar ze krijgt hulp uit onverwachte hoek als een schoolgenootje haar bij de hand neemt.

Met pastelkleurige droomsequenties en zoete pianoriedeltjes laat de regisseur zien dat zelfs na de zwaarste klappen de mens zich weer kan oprichten.

En zo trakteert Shults met Waves eigenlijk op twee films in één. De eerste is angstaanjagend en intens, de tweede teleurstellend traag en larmoyant.

Door zijn gehanteerde stijlbreuk gaat de furieuze aanloop als een nachtkaars uit. En dat is zonde. Want ondanks de zwabberende regie en de overdaad aan drama, heeft deze film over een uitzonderlijke familiedynamiek het hart op de goede plaats.

✭✭✭ (3 uit 5)