David Bowie was bang vermoord te worden

Rockband Aslan stond in ’87 in het voorprogramma van David Bowie. „Destijds wilde Bowie ons niet ontmoeten”, vertelt Christy Dignam, zanger van Aslan, tijdens de Six O'Clock Show. „Hij was als Engelsman in Ierland tijdens The Troubles (het etnisch-nationalistische conflict in Noord-Ierland, red.) en John Lennon was een paar jaar daarvoor vermoord. Hij was echt paranoïde, want toen hij het podium op ging, stond hij met zijn band in een militaire formatie”, verklaart hij.

„Ze waren met twaalf of zestien man en ze droegen allemaal hetzelfde grijze pak, zodat als er een sluipschutter zou zijn, hij niet kon zien wie Bowie was.” Jaren later kwamen Bowie en Dignam elkaar opnieuw tegen. David zou toen hebben toegegeven dat hij al deze maatregelen had getroffen om zichzelf te beschermen tijdens zijn bezoek aan Ierland.