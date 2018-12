Samantha en ex Jeffrey weer samen

„Even samen met mijn lieve ex op pad. Een relatie samen werd het niet, maar we hebben er een goede vriendschap aan over gehouden!”, schrijft Samantha bij een foto van haar en Jeffrey op Instagram.

Even later plaatst ze een filmpje waarbij ze laat weten hoe belangrijk hij voor haar is. „Soms, in moeilijke tijden, heb je iemand nodig die je opvrolijkt en je even weer de leuke momenten in het leven laat zien. Ondanks alles wat er gebeurd is nog steeds samen kunnen lachen. Vriendschap voor het leven!”

Ze vertelt dat ze samen lekker kerstinkopen gaan doen in de Spuistraat en samen los gaan. „Op een normale manier!” De inkopen gaan echter niet helemaal als verwacht, ze hebben alleen nog maar neusspray gekocht. Gezellig hebben ze het in ieder geval wel.