Kinderen Laurent steunen Waals Glazen Huis

De drie kinderen van Laurent, Louise en de tweeling Aymeric en Nicolas, hebben volgens RTBF ook geld in de donatiebox gedeponeerd, terwijl zijn echtgenote prinses Claire even meedanste op countrymuziek.

In het Glazen Huis hebben zich Sara De Paduwa, Ophélie Fontana en Adrien Devyver opgesloten om via een non-stop radio-uitzending geld in te zamelen. De actie van de Waalse zender is afgelopen maandag begonnen en eindigt zondag.

Het geld dat via Viva for Life wordt opgehaald is bestemd voor jonge kinderen en gezinnen die onder de armoedegrens leven, meldt Nieuwsblad-redacteur Wim Dehandschutter. In Wallonië leeft een op de vier kinderen in armoede.

Prins Laurent ging met zijn gezin vrijdagavond ook al langs bij een opvangcentrum van het Leger des Heils in Brussel, waar daklozen mede dankzij inzet van zijn stichting ook hun hond mogen meenemen.