Mel B weer op reis na val

Volledig hersteld van haar verwondingen aan haar rechterhand en -onderarm is Mel B. overigens nog niet, zo blijkt uit foto's die gemaakt zijn op het vliegveld. Haar rechterhand en -onderarm zitten nog altijd in het verband.

De zangeres raakte gewond door een val van de trap bij het huis van een vriend in Londen. Tijdens haar val zou ze haar arm hebben opengehaald aan een aantal fotolijsten. Ook liep ze twee gebroken ribben op. Volgens Mels moeder en haar advocaat waren er geen drugs of alcohol in het spel.

De Spice Girl kampte in het verleden met verslavingen, maar is al enige tijd clean. De Britse tabloid The Sun wist de hand te leggen op de uitslag van drugs- en alcoholtests die in het ziekenhuis zijn afgenomen. Ook daaruit blijkt dat Mel ten tijde van haar ongeluk niet onder invloed was.