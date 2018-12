Eiza Gonzalez wil latina vrouwen trots maken

„Een paar dagen geleden sprak ik met mijn moeder op de set van Hobbs & Shaw. Ik zei haar dat ik erg bang was en ze vroeg wat ik bedoelde. Ik zei dat ik gewoon bang ben dat dit het einde is. Ik ben nog steeds een vrouw, ik ben nog steeds onzeker en ik ben bang dat het allemaal te mooi om waar te zijn is. Ik ben zo vastberaden en wil altijd het beste doen dat ik kan. Ik ben heel perfectionistisch en als ik dat ik een keer niet zou zijn, ben ik bang dat mensen teleurgesteld in me zullen zijn”, legt Eiza uit aan Bang Showbiz.

„Het enige dat er voor mij toe doet, is dat ik latina vrouwen vertegenwoordig op een manier dat zij zich trots voelen. Ik heb het mezelf dus wel lastig gemaakt. Maar dat is het mooie van het hebben van een mooie familie. Mijn moeder keek me aan en zei: ’het enige dat telt is dat je een goed mens bent. Blijf het liefdevolle en attente meisje dat je bent, dat brengt je verder in het leven.”

Ondanks haar onzekerheden is ze wel trots op alles wat ze al bereikt heeft. „Alles is een les. Ik heb geleerd dat je trots moet zijn op alles wat je doet. Er bestaan geen kleine dingen in het leven. Er bestaat dit vooroordeel over soaps, maar soaps hebben mij juist voorbereid. Anders was ik nooit klaargeweest voor wat ik nu doe. De dingen die je leert, de discipline en arbeidsethos die je nodig hebt als 13-jarige in een soap die iedere dag verder gaat en waarbij je soms wel 100 scènes moet opnemen. Dat is een les. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik goed voorbereid was toen ik naar Amerika kwam. Iedere stap is een enorme les.”