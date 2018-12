Ruim 1,3 miljoen kijkers voor kerstspecial Ik Vertrek

Zaterdagavond werden de families De Best-Zuidervaart in Frankrijk en Theo en Jolanda in Gambia gevolgd. De familie De Best-Zuidervaart bestiert een chambres d’hôtes in Saint-Germain-Lembron, terwijl Theo en Jolanda met een temperatuur van 35 graden in Gambia een pannenkoekenbar runnen.

Op zaterdag 29 december wordt een tweede kerstaflevering met dezelfde insteek uitgezonden. Ook dan krijgen Nederlanders in den vreemde in hun nieuwe land bezoek van familie en vrienden.

Het AVROTROS-programma was daarmee het op twee na best bekeken programma van de dag. Het NOS Journaal van 20.00 uur trok met 1,7 miljoen mensen de meeste kijkers. Daarna volgde Oh, wat een jaar van RTL4, waar 1,6 miljoen mensen naar keken.