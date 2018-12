WNL wil Correspondents’ Dinner

„Ik had het er laatst nog over met Frans Klein, de directeur Televisie van de NPO”, zegt Huisjes. „Het Correspondents’ Dinner, de roast van een premier, dat zou WNL heel graag willen maken.”

De vorige en eerste Nederlandse versie van het Amerikaanse concept werd in 2016 gemaakt door de NTR, de presentatie was in handen van Twan Huys. Maar volgens Huisjes is het Correspondents’ Dinner geen typisch NTR-programma. „De NTR is een taakomroep die lacunes moet opvullen in ons bestel. Die lacunes kunnen we zelf ook opvullen.”

Toch durft de omroepbaas niet te bevestigen of het programma met Rutte er daadwerkelijk komt. De premier zelf gaf maandag bij Giel Beelen aan dat hij wel oren heeft naar een tweede editie. Op de editie van 2016 stemden liefst 2,7 miljoen kijkers af.