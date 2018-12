Laatste verjaardag voor Akihito als keizer

Zoals gebruikelijk verscheen de keizer drie keer kort achtereen achter het raam van het balkon van de Showa Den-hal op het uitgestrekte terrein van het keizerlijk paleis in Tokio. Daar hadden zich duizenden Japanners verzameld om hem toe te zwaaien.

De keizer werd vergezeld door echtgenote keizerin Michiko, zijn zoons en hun echtgenotes en oudste kleindochters Kako en Mako. Tijdens een persbijeenkomst zaterdag sprak de keizer warme woorden over zijn vrouw, met wie hij komend jaar zijn diamanten huwelijk viert. „De keizerin is altijd aan mijn zijde geweest, begreep mijn gedachten en steunde mij in mijn functie en officiële taken terwijl ik mijn taken als keizer vervulde, zei Akihito.

„Ze voedde onze drie kinderen met diepe genegenheid op. Als ik terugkijk, was het kort nadat ik mijn levensreis begon als een volwassen lid van de keizerlijke familie dat ik de keizerin ontmoette. Ik voelde een band van diep vertrouwen en vroeg haar om mijn medereiziger te zijn en heb met haar gereisd als mijn partner tot op de dag van vandaag”, aldus de keizer.

Naruhito

Uit het keizerlijk gezin ontbrak dochter Sayako op het balkon. Zij maakt sinds haar huwelijk in 2005 geen deel meer uit van het keizershuis en ontbreekt sindsdien bij alle officiële gelegenheden. Datzelfde zal gebeuren met de prinsessen Kako en Mako wanneer zij trouwen.

Voor de Japanners is het de laatste keer dat ze ter gelegenheid van de verjaardag van de keizer een vrije dag krijgen in december. Omdat de verjaardag dit jaar op een zondag valt, is maandag een vrije dag. Vanaf volgend jaar wordt de verjaardag van de nieuwe keizer Naruhito (23 februari) een feestdag, maar omdat dat al voor zijn troonsbestijging plaatsvindt, is de eerste vrije dag pas in 2020. Ook dan is het een maandag.