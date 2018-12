Tekashi69 banger voor politie dan voor kogels

Op de opnames is te horen dat Tekashi69 zijn huis - waar hij op dat moment een videoclip opnam met Kanye West en Nicki Minaj - wanhopig graag wil verlaten. Maar niet omdat hij vreest geraakt te worden door kogels. Hij hoort de politie zeggen dat ze hulzen hebben gevonden en dat ze ervan uit gaan dat het huis opzettelijk is beschoten. Vervolgens merken ze op dat ze de identiteit van iedereen in het huis moeten vragen.

Dat is het moment waarop de rapper in de stress schiet. „Mij identificeren? Ik kan dat niet.... Ik zit in mijn proeftijd.... verte; ze dat ik er niet ben.”

Tekashi had reden om de agenten te vrezen, want hij was juist veroordeeld tot vier jaar voorwaardelijk omdat hij een pikante video had gemaakt met een minderjarige. Een van de voorwaarden was dat Tekashi alle betrokkenheid bij gangs zou vermijden.