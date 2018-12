Saluut voor jarige koningin Sylvia

De 23e december is niet alleen een dag waarop de vlag in Zweden uitmag, ook de strijdkrachten vuren een saluut aan Sylvia af vanuit verschillende steden. Waar het land vandaag de verjaardag van de koningin viert, is de familie al een paar dagen geleden bij elkaar gekomen.

Er vond toen een inhoudelijk seminar plaats in aanloop naar de grote dag, waar naast de drie dochters van Sylvia en koning Carl Gustaf - kroonprinses Victoria prinses Sofia en prinses Madeleine - ook Victoria’s oudste dochter Estelle (6) bij aanwezig was. Prinses Madeleine kwam speciaal uit Florida, waar ze onlangs met haar echtgenoot Cristopher O’Neill naar toe is verhuisd met haar drie kinderen. Woensdag was er een receptie op het paleis en vandaag worden de verschillende feestelijkheden afgesloten.