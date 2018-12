’Justin en Hailey Bieber tillen huwelijk naar volgend level’

Het stel heeft extra gezelschap aan hun huishouden toegevoegd in de vorm van een Maltezer Yorkie. En al verkondigde Hailey laatst dat ze graag af en toe een pauze neemt van Instagram, nu kan ze het niet laten om allerlei verschillende foto’s en filmpjes te delen van hun nieuwe aanwinst die de naam Oscar Bieber kreeg.

Bij de foto schrijft Hailey: ’Mijn kerstkindje’. Ze deelde ook een video waarin Justin Bieber in de echtelijke slaapkamer op het bed met het beestje dolt. Bij de zoveelste foto schrijft ze: „Ik weet dat het een overload is, maar kom op!” Het is duidelijk, ze kan geen genoeg krijgen van het kleine beestje.

Volgens TMZ is het duidelijk: nadat het stel dit najaar trouwde, zijn ze toegekomen aan deze nieuwe stap in hun relatie: samen zorgen voor een huisdier.

