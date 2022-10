Martin Scorsese werkt aan Gangs of New York-serie

Ⓒ ANP/HH

Martin Scorsese werkt aan een televisieserie over The Gangs of New York, het boek uit 1927 dat hij in 2002 al verfilmde. De regisseur is volgens entertainmentsite Deadline uitvoerend producent van het project voor productiemaatschappij Miramax.