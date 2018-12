Dave en Donny nemen definitief afscheid: „Daar gaat oma”

Op Instagram delen de twee broers de video waarin te zien is hoe ze met een klein groepje een roze hartvormige ballon oplaten. „Oké lieve Dien, van ons allemaal”. Terwijl de ballon de nachtelijke hemel tegemoet zweeft, zeggen de aanwezigen uit de grond van hun hart: ’Love you’. „Daar gaat oma.”

Het is het allerlaatste afscheid dat Dave en Donny van hun geliefde oma Dien nemen. Zij overleed midden in november, een ruime maand nadat ze met de hele familie haar 90e verjaardag uitbundig had gevierd. De zaterdag dat zij werd gecremeerd, werden er hartverwarmende speeches gehouden in het crematorium, waarbij er naast een traan ook ruimte was voor een lach. Een emotionele bijeenkomst waarin duidelijk was dat de gebroeders Roelvink hun oma erg zouden missen.

„40 dagen zijn we al weer zonder je”, telt Donny zaterdagavond de dagen dat ze zonder hun geliefde oma Dien moeten en hij plaatst er op het sociale medium hartjes en een veelzeggende smiley bij met een traan. Hij laat weten dat ze ook dit definitieve afscheid in dezelfde warmhartige stijl gaan afsluiten. „We gaan er eentje met z’n allen op je nemen, m’n liefste.” Dave heeft daar weinig aan toe te voegen. „Dag, me hartje.”

Bekijk ook: Dave Roelvink proost op onvergetelijke oma Dien