George Baker uit ’kille woede’ over Top 2000

„De grond spleet onder mijn voeten, de hemel kwam naar beneden, en van verre klonk engelengezang”, schrijft de zanger met groot gevoel voor ironie in een relaas op Facebook. „Was dit dan na 50 jaar het einde? Mijn ontsteltenis was groot.”

„Maar al snel werd ik bevangen door een kille woede.Ik besloot verhaal te gaan halen in Hilversum. In mijn auto had ik nog een geel hesje, de revolutie broeide in mij. Jarenlange opgekropte frustratie zou exploderen.”

Gelukkig weet zijn vrouw Baker ervan te overtuigen dat er belangrijke huishoudelijke dingen moeten gebeuren en er familiebezoek op komst is. Een optreden dat de zanger die avond had en waar hij het nummer uit volle borst zong, was ’ weer groot feest’. „Kortom, jullie begrijpen wel na het bovenstaande, dat ik er geen nacht wakker van heb gelegen.”

Het is pas de tweede keer dat Una Paloma Blanca niet in de Top 2000 staat. Ook in 2014 haalde hij de hitlijst niet. Vorig jaar glipte het lied met plek 1963 nog wel net de ranglijst binnen. In het beginjaar 1999 bereikte hij de beste positie: 547. Met Little Green Bag staat George Baker overigens nog wel op in de Top, op plek 985.