Kristen Stewart en Stella Maxwell uit elkaar

Kristen en Stella zouden de laatste maanden uit elkaar gegroeid zijn. „Ze zagen elkaar niet meer zo vaak en leefden heel verschillende levens”, vertelt een bron. De afstand tussen de twee zou letterlijk en fysiek groot zijn, omdat ze beiden voor hun werk veel moeten reizen. Kristen werkte aan de remake van Charlie’s Angels in Duitsland, terwijl Stella zich uitsloofde als Angel van Victoria’s Secret.

De twee werden voor het laatst samen in het openbaar gespot in oktober in ons land, op vliegveld Schiphol. Beiden zijn ze altijd erg gesloten geweest over hun relatie, die in januari vorig jaar begonnen zou zijn.

Wat nog meer meegespeeld zou hebben in de breuk, is het feit Kristen werd gespot terwijl ze het wel heel gezellig had met haar styliste Sara Dinkin in Los Angeles. Eerst lieten ze samen hun honden uit om vervolgens te genieten van een groene smoothie. Op een gegeven moment liepen ze arm in arm.