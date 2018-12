Humberto Tan is nog niet over verlies RTL Late Night heen

„Ik kijk echt niet. Dat kan ik niet”, vertelde de voormalige presentator van het programma. In maart werd bekend dat Tan zou worden vervangen door Twan Huys, wat een beslissing was waar Tan het niet mee eens was.

Tan noemt het pijnlijk om naar de vernieuwde talkshow te kijken. „RTL Late Night zit in mijn bloed”, bekende hij. „Mijn grootste pijn zit hem in het feit dat ik er niet voor heb kunnen zorgen dat alle mensen die daar zo hard aan hebben gewerkt, hun baan hebben kunnen behouden.”

Toch is de presentator niet kwaad, en kijkt hij vol enthousiasme uit naar zijn nieuwe programma. Deze week werd bekend dat Tan namelijk het nieuwe sportpraatprogramma van RTL gaat presenteren, VTBL. De show is de opvolger van Voetbal Inside, en start 20 januari. Toen werd gevraagd wie hij als eerste zou willen interviewen, was hij duidelijk. „Ronald Koeman lijkt me wel een goeie.” Ook noemde hij 2019 optimistisch ’het jaar van VTBL’.

