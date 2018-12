Carl Gustaf ontroert vrouw met 'lang zal ze leven'

Ⓒ AP

Zingen voor de zondag 75 jaar geworden koningin Silvia hoeft de Zweedse koninklijke familie eigenlijk niet meer. Dat is namelijk afgelopen week al gedaan op het toneel van het Oscar Theater in Stockholm, waar koning Carl Gustaf de volle zaal en zijn familie leidde in een hartverwarmend 'lang zal ze leven' dat zijn echtgenote tot tranen roerde.