Sylvie: 'Bart kan goed met mijn bekendheid omgaan'

Sylvie: „Ik vind het fijn dat hij bekend is met mijn werk, ik hoef hem niets uit te leggen.” Dat zijn vriendin bekend is en hij daardoor opeens ook in the picture staat, vindt Bart geen probleem, zo vertelt ze aan Bunte. „Hij is daar heel snel aan gewend geraakt. Bart is heel nuchter en kan daar goed mee omgaan.”

Sylvie en Bart leerden elkaar kennen op de filmset van Misfit.

