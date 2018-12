Stemproblemen voor Belle Perez

„Heb mijn laatste optreden voor dit jaar in Uden helaas moeten annuleren. Heel frustrerend”, aldus Belle. „Stem en lichaam schreeuwen om rust. Dus, even de stekker eruit om er tegen 2019 weer helemaal in te vliegen.”

Het eerste optreden van Belle in het nieuwe jaar staat in Valkenburg op zaterdag 5 januari gepland.