Glennis Grace: 'Peter R., ik ben niet onder de indruk'

Dat kantoor is ingeschakeld door het Amerikaanse ex-management van Glennis dat wil dat de zangeres haar negatieve uitspraken, die zij onlangs deed, terugneemt. In een interview met Het Parool leek Glennis te suggereren dat de samenwerking met Invisible Management was gestopt ’omdat het management niet toe zou staan dat ze haar eigen advocaten naar de contracten liet kijken’. Het management vindt dat hun goede naam geschaad is.

Peter R. de Vries liet aan RTL Boulevard weten dat hij denkt dat de brief goed werkt, omdat ze geen reactie aan het programma wilde geven. Glennis reageert nu op Instagram: „Hahahaha de brief werkt goed? Nogmaals, NOT IMPRESSED!” Ook schrijft ze er „moeimakers” bij.