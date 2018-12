Wendy van Dijk: 'The Voice of Holland blijft nog een jaar bij RTL'

„We zijn in ieder geval gevraagd in juni dagen vrij te houden voor The Voice, dus dat betekent maar één ding”, zo vertelt Wendy aan RTL Boulevard. Wat er daarna met de show gebeurt, weet de presentatrice niet.

Wat een eventuele verhuizing voor Wendy zou betekenen, is ook onduidelijk. „Mijn contract loopt af in juni dus het wordt wel spannend welke kant het opgaat. Ik voel me prima bij RTL, dus we zien het wel.”

